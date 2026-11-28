Пожар в России. Фото иллюстративное: российские СМИ

В России в ночь на 28 ноября раздались мощные взрывы. Дроны атаковали объекты нефтяной инфраструктуры противника. В частности, речь идет о Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе и линейной производственно-диспетчерской станции "Самара".

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы, передает Новини.LIVE.

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Взрывы в России 28 ноября

Нефтяные объекты РФ вновь попали под удар дронов. НПЗ расположен в городе Новошахтинск Ростовской области, а ЛВДС — в Самарской области вблизи поселка Просвет.

Пожар на ЛВДС "Самара" 28 ноября. Фото: t.me/exilenova_plus

В результате ударов беспилотников вспыхнули масштабные пожары.

Пожар на Новошахтинском НПЗ. Фото: t.me/exilenova_plus

Несмотря на поражения, россияне заявляют об «успешной» работе противовоздушной обороны. В частности, противник заявляет об уничтожении 50 дронов в Ростовской области.

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Как писали Новини.LIVE, 27 ноября в городе Ефремов Тульской области после атаки БпЛА прогремел взрыв на заводе синтетического каучука. Предприятие поставляет российскому ВПК полимерные материалы для производства твёрдого ракетного топлива.

А в ночь на 26 ноября украинские дроны дальнего действия во второй раз поразили нефтеперерабатывающий завод "Славянск-ЭКО" в Краснодарском крае. В результате атаки произошел пожар и имеются повреждения.