Дроны атаковали Новошахтинский НПЗ и ЛВДС "Самара" в России
В России в ночь на 28 ноября раздались мощные взрывы. Дроны атаковали объекты нефтяной инфраструктуры противника. В частности, речь идет о Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе и линейной производственно-диспетчерской станции "Самара".
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы, передает Новини.LIVE.
Взрывы в России 28 ноября
Нефтяные объекты РФ вновь попали под удар дронов. НПЗ расположен в городе Новошахтинск Ростовской области, а ЛВДС — в Самарской области вблизи поселка Просвет.
В результате ударов беспилотников вспыхнули масштабные пожары.
Несмотря на поражения, россияне заявляют об «успешной» работе противовоздушной обороны. В частности, противник заявляет об уничтожении 50 дронов в Ростовской области.
Как писали Новини.LIVE, 27 ноября в городе Ефремов Тульской области после атаки БпЛА прогремел взрыв на заводе синтетического каучука. Предприятие поставляет российскому ВПК полимерные материалы для производства твёрдого ракетного топлива.
А в ночь на 26 ноября украинские дроны дальнего действия во второй раз поразили нефтеперерабатывающий завод "Славянск-ЭКО" в Краснодарском крае. В результате атаки произошел пожар и имеются повреждения.