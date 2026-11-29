В России атакованы промышленные районы: десятки взрывов и пожары
В России в ночь на 29 ноября раздались мощные взрывы. Сообщается, что под ударом оказались промышленные районы Тольятти и Нижнекамска. В результате ударов вспыхнули пожары.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы, передает Новини.LIVE.
Взрывы в России 29 ноября
Этой ночью был атакован завод "Тольяттикаучук" в Тольятти Самарской области. Предприятие специализируется на выпуске синтетического каучука и нефтехимической продукции. Сырьё используют в производстве шин для военной техники, а также деталей для бронемашин и самолётов, компонентов ракетного топлива. В результате ударов произошёл масштабный пожар.
Также сообщается об атаке на Московскую область, промышленную зону Нижнекамска и, вероятно, полигон "Капустин Яр".
Россияне пишут, что на Московскую область летели 542 беспилотника. Мэр российской столицы утверждает о якобы успешной работе ПВО.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на разведку Великобритании, в течение ноября украинские военные трижды наносили удары по Керченскому мосту, в результате чего имеются значительные повреждения. Также ограничения движения на других мостах сказались на деятельности российского порта в Азовском море. Это создало дополнительные ограничения для морской логистики противника.
А в ночь на 28 ноября дроны атаковали объекты нефтяной инфраструктуры России. Под ударами оказались Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод и линейная производственно-диспетчерская станция "Самара".