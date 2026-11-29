Пожар в российском Тольятти. Фото: t.me/exilenova_plus Коллаж: Новини.LIVE

В России в ночь на 29 ноября раздались мощные взрывы. Сообщается, что под ударом оказались промышленные районы Тольятти и Нижнекамска. В результате ударов вспыхнули пожары.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы, передает Новини.LIVE.

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Взрывы в России 29 ноября

Этой ночью был атакован завод "Тольяттикаучук" в Тольятти Самарской области. Предприятие специализируется на выпуске синтетического каучука и нефтехимической продукции. Сырьё используют в производстве шин для военной техники, а также деталей для бронемашин и самолётов, компонентов ракетного топлива. В результате ударов произошёл масштабный пожар.

Пожар на заводе "Тольяттикаучук". Фото: t.me/supernova_plus

Также сообщается об атаке на Московскую область, промышленную зону Нижнекамска и, вероятно, полигон "Капустин Яр".

Россияне пишут, что на Московскую область летели 542 беспилотника. Мэр российской столицы утверждает о якобы успешной работе ПВО.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на разведку Великобритании, в течение ноября украинские военные трижды наносили удары по Керченскому мосту, в результате чего имеются значительные повреждения. Также ограничения движения на других мостах сказались на деятельности российского порта в Азовском море. Это создало дополнительные ограничения для морской логистики противника.

А в ночь на 28 ноября дроны атаковали объекты нефтяной инфраструктуры России. Под ударами оказались Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод и линейная производственно-диспетчерская станция "Самара".