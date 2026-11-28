Керченский мост. Фото: Reuters/DPA/Picture Alliance

В ноябре украинские военные трижды атаковали Керченский мост ракетами и беспилотниками. В результате ударов были повреждены автомобильная и железнодорожная части переправы, а ограничения движения на других мостах повлияли на работу российского порта в Азовском море.

Об этом сообщает разведка Великобритании, передает Новини.LIVE.

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Как атаки на переправы повлияли на работу портов РФ

По данным британской стороны, атаки на Керченский мост произошли в период с 16 по 19 ноября. После удара 17 ноября обрушилась арочная конструкция автомобильной части переправы. Во время следующей атаки, в ночь на 19 ноября, был поврежден железнодорожный мост. При этом один из путей, по всей видимости, до сих пор пригоден для движения.

Повреждения Керченского моста. Фото: разведка Великобритании

Российская противовоздушная оборона не смогла предотвратить поражение объекта. В частности, комплексы "Панцирь", расположенные примерно в 2,4 километра от моста, не отразили атаку.

Повреждения Керченского моста. Фото: разведка Великобритании

Из-за повреждений переправ, среди которых Керченский мост и мост в Ростове-на-Дону, прекратил работу порт в Азовском море. Это создало дополнительные ограничения для российской морской логистики. Суда не смогут выходить в Черное море, пока не будут расчищены водные пути.

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Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что российская армия 109 раз атаковала украинские мосты ракетами и ударными беспилотниками. Президент назвал удары по Керченскому мосту справедливым ответом на действия РФ, поскольку российские военные используют переправу для перевозки танков, бронетехники и артиллерии на временно оккупированный полуостров.

Ранее архитектор Виктор Глеба рассказал о повреждениях Керченского моста в результате украинской операции. По его словам, 16 ноября по переправе зафиксировали шесть попаданий, после которых арочная конструкция начала наклоняться. Впоследствии был применен специальный боезаряд, который привел к плавлению и деформации металла.