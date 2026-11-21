Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия нанесла 109 ударов по украинским мостам, применяя ударные дроны и ракеты. Он назвал удары по Крымскому мосту оправданными, поскольку вооруженные силы РФ используют его для перевозки военной техники.

Об этом сообщил глава государства, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

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Зеленский прокомментировал атаки на Крымский мост

Владимир Зеленский сообщил журналистам, что на данный момент зафиксировано 109 ударов российской армии по украинским мостам. Несмотря на это, он подчеркивает, что реальное число атак было значительно больше.

"Атаки на Крымский мост — Путин атаковал украинские мосты 109 раз: не один, не два, а 109 раз ракетами и дронами. Речь идет именно о количестве атак, а не о количестве ракет. Это важно. Вот почему наш ответ является абсолютно справедливым", — сказал он.

Президент заявил, что Крымский мост имеет особое значение для российских войск, ведь РФ использует его для переброски техники на временно оккупированный полуостров. Речь идет о перевозке танков, бронетехники и артиллерии.

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"Снова сигнал от Путина о том, что он не хочет останавливать войну, что он ищет, он в поисках своей команды, своих людей, как найти поводы для эскалации, следующей эскалации и следующей. Затем он сказал, что они никогда, никогда не использовали этот мост в качестве логистического канала для военных, боевых машин или чего-либо другого", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский говорил с партнерами из США о Путине

По словам главы государства, ещё до ударов по Крымскому мосту он предупреждал американских партнёров о своих сомнениях относительно готовности диктатора РФ Владимира Путина к завершению войны. Он привел в пример удары российской армии по Кривому Рогу вечером 20 ноября, а также предыдущие атаки на "АрселорМиттал Кривой Рог". Украинский лидер сообщил, что в сентябре 2026 года предприятие заявило о невозможности возобновления производства.

"Зато есть факты. Факты — это не слова Путина или заявления России. У нас есть все доказательства. Мы можем видеть и понимать, что происходит. Именно поэтому я несколько скептичнее, чем американцы, оцениваю готовность Путина к компромиссам и к достижению действительно весомых результатов любых переговоров, учитывая такие сигналы эскалации", — сказал Зеленский.

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг призвал оценивать намерения Владимира Путина по его действиям, а не по словам. По мнению чиновника, лучшим ответом на российские атаки является военная помощь Украине.

Мы писали, что президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона не согласится на милитаризацию оккупированного Крыма. Глава государства подчеркнул, что руководитель Кремля Владимир Путин "должен понимать, что мост не уцелеет".

Новини.LIVE сообщали, что Украина неоднократно наносила удары по Керченскому мосту во временно оккупированном Крыму, одна арка полностью разрушена. После последнего удара 19 ноября было зафиксировано разрушение другой арки и путей, поезда временно не ходят.