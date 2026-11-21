Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія атакувала українські мости 109 разів, застосовуючи ударні дрони та ракети. Він назвав удари по Кримському мосту справедливими, адже військо РФ використовує його для перевезення військової техніки.

Про це повідомив глава держави, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Зеленський прокоментував атаки на Кримський міст

Володимир Зеленський повідомив журналістам, що наразі є 109 зафіксованих ударів російської армії по українських мостах. Попри це він наголошує, що реальне число атак було значно більшим.

"Атаки на Кримський міст — Путін атакував українські мости 109 разів: не один, не два, а 109 разів ракетами та дронами. Йдеться саме про кількість атак, а не про кількість ракет. Це важливо. Ось чому наша відповідь є абсолютно справедливою", — сказав він.

Президент заявив, що Кримський міст має особливе значення для російського війська, адже РФ використовує його для перекидання техніки на тимчасово окупований півострів. Йдеться про перевезення танків, бронетехніки та артилерії.

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"Знову сигнал від Путіна про те, що він не хоче зупиняти війну, що він шукає, він у пошуках своєї команди, своїх людей, як знайти приводи для ескалації, наступної ескалації й наступної. Потім він сказав, що вони ніколи, ніколи не використовували цей міст як логістичний канал для військових і для бойових машин чи для чогось іншого", — наголосив Зеленський.

Зеленський говорив з партнерами США про Путіна

За словами глави держави, ще до ударів по Кримському мосту він попереджав американських партнерів про власні сумніви щодо готовності диктатора РФ Володимира Путіна до завершення війни. Він навів у приклад удари російської армії по Кривому Рогу ввечері 20 листопада, а також попередні атаки на "АрселорМіттал Кривий Ріг". Український лідер повідомив, що у вересні 2026 року підприємство заявило про неможливість відновити виробництво.

"Натомість є факти. Факти — це не слова Путіна чи заяви Росії. У нас є всі докази. Ми можемо бачити й розуміти, що відбувається. Саме тому я дещо скептичніше, ніж американці, оцінюю готовність Путіна до компромісів і до досягнення справді вагомих результатів будь-яких переговорів, зважаючи на такі сигнали ескалації", — сказав Зеленський.

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Вес Стрітінг закликав оцінювати наміри Володимира Путіна за його діями, а не словами. На думку посадовця, найкращою відповіддю на російські атаки є військова допомога Україні.

Ми писали, що президент Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона не погодиться на мілітаризацію окупованого Криму. Глава держави наголосив, що очільник Кремля Володимир Путін "має розуміти, що міст не вціліє".

Новини.LIVE інформували, що Україна неодноразово атакувала Керченський міст в тимчасово окупованому Криму, одну арку повністю зруйновано. Після останнього удару 19 листопада зафіксовано руйнування іншої арки та колій, потяги тимчасово не їдуть.