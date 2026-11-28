Керченський міст. Фото: Reuters/DPA/Picture Alliance

У листопаді українські військові тричі атакували Керченський міст ракетами та безпілотниками. Унаслідок ударів зазнали пошкоджень автомобільна й залізнична частини переправи, а обмеження руху на інших мостах вплинули на роботу російського порту в Азовському морі.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, передає Новини.LIVE.

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Як атаки на переправи вплинули на роботу портів РФ

За даними британської сторони, атаки на Керченський міст відбулися в період із 16 до 19 листопада. Після удару 17 листопада обвалилася аркова конструкція автомобільної частини переправи. Під час наступної атаки, у ніч на 19 листопада, було пошкоджено залізничний міст. Водночас одна з колій, імовірно, досі придатна для руху.

Пошкодження Керченського мосту. Фото: розвідка Британії

Російська протиповітряна оборона не змогла запобігти ураженню об’єкта. Зокрема, комплекси "Панцир", розташовані приблизно за 2,4 кілометра від мосту, не відбили атаку.

Пошкодження Керченського мосту. Фото: розвідка Британії

Через пошкодження переправ, серед яких Керченський міст і міст у Ростові-на-Дону, припинив роботу порт в Азовському морі. Це створило додаткові обмеження для російської морської логістики. Судна не зможуть виходити до Чорного моря, доки не буде розчищено водні шляхи.

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Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що російська армія 109 разів атакувала українські мости ракетами та ударними безпілотниками. Президент назвав удари по Керченському мосту справедливою відповіддю на дії РФ, оскільки російські військові використовують переправу для перевезення танків, бронетехніки та артилерії на тимчасово окупований півострів.

Раніше архітектор Віктор Глєба розповів про пошкодження Керченського мосту внаслідок української операції. За його словами, 16 листопада по переправі зафіксували шість влучань, після яких аркова конструкція почала нахилятися. Згодом застосували спеціальний боєзаряд, що спричинив плавлення та деформацію металу.