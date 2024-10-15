Відключення світла — коли РФ може почати бити по енергосистемі

Наслідки удару по енергооб'єкту України. Ілюстративне фото: ДТЕК

Попри те, що зараз російські війська не обстрілюють енергосистеми України, влада готується до можливих масованих ударів. Вони можуть розпочатися з початком осінньо-зимового періоду.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко, передає Інтерфакс-Україна.

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"З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці", — сказав Литвиненко на відкритті виставки "Енергетика в промисловості-2024" у Києві 16 жовтня.

Разом з тим він наголосив, що під час війни українська енергетика показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення і, попри все, наміри ворога знищити економіку України не досягають мети.

Нагадаємо, нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що взимку Україна буде зі світлом, але є головна умова.

Крім того, міністр наголосив, що українські енергооб'єкти надійніше захищені від російських ударів не пасивними спеціальними засобами та спорудами, а активними системами протиповітряної оборони. Саме вони можуть унеможливити руйнівні наслідки від російських атак.

Також директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснював, як саме мають відбудовувати енергосистему в Україні після війни та що мають кардинально змінити.