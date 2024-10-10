Галущенко сказав який потрібен захист енергооб'єктів від обстрілів

Працівники ДТЕК на зруйнованому росіянами енергооб'єкті. Фото: ДТЕК

Українські енергооб'єкти надійніше захищені від російських ударів не пасивними спеціальними засобами та спорудами, а активними системами протиповітряної оборони. Саме вони можуть унеможливити руйнівні наслідки від російських атак.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на форумі "Енергія Бізнесу" у Києві, пише "РБК-Україна".

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Герман Галущенко заявив, що активний захист українських енергооб'єктів є набагато результативнішим та навів у приклад російську масовану атаку 26 серпня. Тоді окупанти використали найсучасніші види зброї, проти яких пасивний захист безсилий.

"Єдине рішення, яке дає 100-відсоткову гарантію (захисту об'єкта. – Ред.), якщо можна так сказати, — це системи ППО та можливість збивати таке озброєння. Тому посилення ППО — це відповідь на всі питання", — сказав міністр.

Галущенко додав, що варто звертати увагу й на терміни будівництва захисних споруд третього рівня та відмовлятися від тривалих робіт.

"Якщо ми бачимо, що є можливість протягом наступного року добудувати такі об'єкти, це варто робити. Якщо бачимо, що об'єкт завершується у 2026, 2027 році, — думаю, на цьому варто зупинитися", — сказав міністр енергетики.

Нагадаємо, також Герман Галущенко пояснив, за яких умов українці пройдуть зиму без відключень.

Також директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснював, як саме мають відбудовувати енергосистему в Україні після війни та що мають кардинально змінити.

Раніше народна депутатка Вікторія Гриб пояснила причину, чому виникають проблеми з будівництвом другого рівня захисту на енергооб'єктах.