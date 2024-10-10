Галущенко сказал, что нужна защита энергообъектов от обстрелов

Сотрудники ДТЭК на разрушенном россиянами энергообъекте. Фото: ДТЭК

Украинские энергообъекты надежнее защищены от российских ударов не пассивными специальными средствами и сооружениями, а активными системами противовоздушной обороны. Именно они могут исключить разрушительные последствия от российских атак.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на форуме "Энергия Бизнеса" в Киеве, пишет "РБК-Украина".

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Герман Галущенко заявил, что активная защита украинских энергообъектов намного результативнее и привел в пример российскую массированную атаку 26 августа. Тогда оккупанты использовали самые современные виды оружия, против которых пассивная защита бессильна.

"Единственное решение, которое дает 100% гарантию (защиты объекта. – Ред.), если можно так сказать, — это системы ПВО и возможность сбивать такое вооружение. Поэтому усиление ПВО – это ответ на все вопросы", — сказал министр.

Галущенко добавил, что следует обращать внимание и на сроки строительства защитных сооружений третьего уровня и отказываться от длительных работ.

"Если мы видим, что есть возможность в течение следующего года достроить такие объекты, это следует делать. Если видим, что объект завершается в 2026, 2027 году, думаю, на этом стоит остановиться", — сказал министр энергетики.

Напомним, также Герман Галущенко объяснил, при каких условиях украинцы пройдут зиму без отключений.

Также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснял, как именно должны отстраивать энергосистему в Украине после войны и что кардинально изменить.

Ранее народный депутат Виктория Гриб объяснила причину, почему возникают проблемы со строительством второго уровня защиты на энергообъектах.