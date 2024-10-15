Отключение света – когда РФ может начать бить по энергосистеме

Последствия удара по энергообъекту Украины. Иллюстративное фото: ДТЭК

Несмотря на то, что сейчас российские войска не обстреливают энергосистемы Украины, власти готовятся к возможным массированным ударам. Они могут начаться с началом осенне-зимнего периода.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко, передает Интерфакс-Украина.

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"С началом отопительного сезона можно ожидать массированных российских ударов по энергетике", — сказал Литвиненко на открытии выставки "Энергетика в промышленности-2024" в Киеве 16 октября.

Вместе с тем он подчеркнул, что во время войны украинская энергетика показала свою способность реализовать инновационные решения и, несмотря ни на что, намерения врага уничтожить экономику Украины не достигают цели.

Напомним, недавно министр энергетики Герман Галущенко заявил, что зимой Украина будет со светом, но есть главное условие.

Кроме того, министр подчеркнул, что украинские энергообъекты надежнее защищены от российских ударов не пассивными специальными средствами и сооружениями, а активными системами противовоздушной обороны. Именно они могут исключить разрушительные последствия от российских атак.

Также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснял, как именно должны отстраивать энергосистему в Украине после войны и что кардинально изменить.