Коваленко заявив, що Росії вигідно не отримувати реакції НАТО

Андрій Коваленко. Фото: "Детектор медіа"

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко пояснив, чому Росії вигідно не отримувати реакції НАТО після порушення повітряного простору Польщі. За його словами, тоді Москва покаже союзникам, що агресія проти країн Альянсу можлива.

Про це Андрій Коваленко сказав в ефірі телемарафону у середу, 10 вересня.

Реклама

Читайте також:

Російські дрони залетіли в Польщу

Росія після відсутності реакції НАТО зможе показати союзникам, що на країни Балтії можна напасти та забрати території.

"А під час нападу на країни Балтії через кілька років можна випробувати технології штучного інтелекту в БпЛА, наприклад китайські технології, і можна випробувати КНДРівських військових у реальних бойових діях проти НАТО, вже не української армії, а саме НАТО", — наголосив Коваленко.

За його словами, Росія показує, що таке НАТО "можна брати голими руками" через декілька років, а поки накопичити зброю та збільшити кількість військ КНДР.

Коваленко зауважив, що наразі важливо показати силу Росії, аби не було агресії на інші країни.

"Простий приклад — Росія хизувалася перед Китаєм своїм "Кинджалом". Потім запустила його по Києву, і в 2023 році "Кинджал" збив американський Patriot. Не спрацювала реклама. Так само і тут потрібно відповідати на свідому дронову атаку", — додав він.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звернувся до громадян та закликав не панікувати після атаки російських дронів.

А премʼєр Польщі Дональд Туск закликав НАТО застосувати четверту статтю. За його словами, країні необхідно більше, ніж вираження солідарності.