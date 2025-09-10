Коваленко заявил, что России выгодно не получать реакции НАТО

Андрей Коваленко. Фото: "Детектор медиа"

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко объяснил, почему России выгодно не получать реакции НАТО после нарушения воздушного пространства Польши. По его словам, тогда Москва покажет союзникам, что агрессия против стран Альянса возможна.

Об этом Андрей Коваленко сказал в эфире телемарафона в среду, 10 сентября.

Россия после отсутствия реакции НАТО сможет показать союзникам, что на страны Балтии можно напасть и забрать территории.

"А во время нападения на страны Балтии через несколько лет можно испытать технологии искусственного интеллекта в БпЛА, например, китайские технологии, и можно испытать КНДРовских военных в реальных боевых действиях против НАТО, уже не украинской армии, а именно НАТО", — подчеркнул Коваленко.

По его словам, Россия показывает, что такое НАТО "можно брать голыми руками" через несколько лет, а пока накопить оружие и увеличить количество войск КНДР.

Коваленко отметил, что сейчас важно показать силу России, чтобы не было агрессии на другие страны.

"Простой пример — Россия хвасталась перед Китаем своим "Кинжалом". Затем запустила его по Киеву и в 2023 году "Кинжал" сбил американский Patriot. Не сработала реклама. Так же и здесь нужно отвечать на сознательную дроновую атаку", — добавил он.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к гражданам и призвал не паниковать после атаки российских дронов.

А премьер Польши Дональд Туск призвал НАТО применить четвертую статью. По его словам, стране необходимо больше, чем выражение солидарности.