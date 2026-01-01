У Рівному зупинили п’яного водія у костюмі Санти — відео

У Рівному затримали пʼяного водія в костюмі Санти — відео
У Рівному під час комендантської години у ніч проти 1 січня поліцейські зупинили авто Mercedes-Benz, яким керував пʼяний чоловік у костюмі Санта-Клауса. Огляд за допомогою алкотестера показав 2,25 проміле.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.
Затримання пʼяного Санти в Рівному
Автомобіль із нетверезим водієм рухався обʼїзною дорогою міста. Його зупинили для з’ясування обставин. За кермом перебував чоловік у костюмі Санти, але ознаки святкування змішалися з ознаками алкогольного сп’яніння.
Після проходження алкотестера на керманича склали відповідні матеріали, а авто — евакуювали на арештмайданчик.
"Загалом за новорічну ніч поліцейські склали 135 адміністративних протоколів за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Алкоголь і кермо — несумісні. Жодне застілля не варте того, щоб ризикувати життям", — додав Білошицький.
