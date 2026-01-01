Відео
У Рівному затримали пʼяного водія в костюмі Санти — відео

У Рівному затримали пʼяного водія в костюмі Санти — відео

Дата публікації: 1 січня 2026 17:57
У Рівному зупинили п’яного водія у костюмі Санти — відео
Водій в костюмі Санти. Фото: кадр з відео

У Рівному під час комендантської години у ніч проти 1 січня поліцейські зупинили авто Mercedes-Benz, яким керував пʼяний чоловік у костюмі Санта-Клауса. Огляд за допомогою алкотестера показав 2,25 проміле.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

Читайте також:

Затримання пʼяного Санти в Рівному

Автомобіль із нетверезим водієм рухався обʼїзною дорогою міста. Його зупинили для з’ясування обставин. За кермом перебував чоловік у костюмі Санти, але ознаки святкування змішалися з ознаками алкогольного сп’яніння.

Після проходження алкотестера на керманича склали відповідні матеріали, а авто — евакуювали на арештмайданчик.

"Загалом за новорічну ніч поліцейські склали 135 адміністративних протоколів за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Алкоголь і кермо — несумісні. Жодне застілля не варте того, щоб ризикувати життям", — додав Білошицький.

Нагадаємо, у Луцьку відбулося судове засідання у справі про розпиття алкогольних напоїв школярем у ліцеї.

Раніше у Черкаській області оштрафували чоловіка, який торгував підробленими горілкою та коньяком.

алкоголь Рівне поліція Новий рік Санта Клаус
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
