У Рівному зупинили п’яного водія у костюмі Санти — відео

Водій в костюмі Санти. Фото: кадр з відео

У Рівному під час комендантської години у ніч проти 1 січня поліцейські зупинили авто Mercedes-Benz, яким керував пʼяний чоловік у костюмі Санта-Клауса. Огляд за допомогою алкотестера показав 2,25 проміле.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

Затримання пʼяного Санти в Рівному

Автомобіль із нетверезим водієм рухався обʼїзною дорогою міста. Його зупинили для з’ясування обставин. За кермом перебував чоловік у костюмі Санти, але ознаки святкування змішалися з ознаками алкогольного сп’яніння.

Після проходження алкотестера на керманича склали відповідні матеріали, а авто — евакуювали на арештмайданчик.

"Загалом за новорічну ніч поліцейські склали 135 адміністративних протоколів за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Алкоголь і кермо — несумісні. Жодне застілля не варте того, щоб ризикувати життям", — додав Білошицький.

