Главная Новости дня В Ровно задержали пьяного водителя в костюме Санты — видео

В Ровно задержали пьяного водителя в костюме Санты — видео

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 17:57
В Ровно остановили пьяного водителя в костюме Санты — видео
Водитель в костюме Санты. Фото: кадр из видео

В Ровно во время комендантского часа в ночь на 1 января полицейские остановили авто Mercedes-Benz, которым управлял пьяный мужчина в костюме Санта-Клауса. Осмотр с помощью алкотестера показал 2,25 промилле.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

Читайте также:

Задержание пьяного Санты в Ровно

Автомобиль с нетрезвым водителем двигался по объездной дороге города. Его остановили для выяснения обстоятельств. За рулем находился мужчина в костюме Санты, но признаки празднования смешались с признаками алкогольного опьянения.

После прохождения алкотестера на водителя составили соответствующие материалы, а авто — эвакуировали на штрафплощадку.

"Всего за новогоднюю ночь полицейские составили 135 административных протоколов по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Алкоголь и руль — несовместимы. Ни одно застолье не стоит того, чтобы рисковать жизнью", — добавил Билошицкий.

Напомним, в Луцке состоялось судебное заседание по делу о распитии алкогольных напитков школьником в лицее.

Ранее в Черкасской области оштрафовали мужчину, который торговал поддельными водкой и коньяком.

алкоголь Ровно полиция Новый год Санта Клаус
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
