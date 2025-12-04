В Луцке школьник пил алкоголь в лицее — судили мать

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Луцке школьник пил алкогольный напиток в лицее. Вследствие этого состоялось судебное заседание, во время которого наказали его мать.

Об этом говорится в решении суда, передают "Волынские новости".

Детали дела

В постановлении суда говорится, что 12 сентября школьник в лицее №2 пил пиво с содержанием спирта 5,5%.

На судебное заседание мать ребенка не пришла, поэтому дело рассмотрели в ее отсутствие.

Что решил суд

Луцкий горрайонный суд оштрафовал женщину. На нее составили протокол о совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 184 КУоАП. Речь идет об уклонении от выполнения родительских обязанностей, включающих заботу о здоровье, физическом и моральном развитии ребенка.

