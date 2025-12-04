Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Луцке школьник пил пиво в лицее — как суд наказал мать

В Луцке школьник пил пиво в лицее — как суд наказал мать

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 10:29
В Луцке школьник пил алкоголь в лицее — судили мать
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Луцке школьник пил алкогольный напиток в лицее. Вследствие этого состоялось судебное заседание, во время которого наказали его мать.

Об этом говорится в решении суда, передают "Волынские новости".

Реклама
Читайте также:

Детали дела

В постановлении суда говорится, что 12 сентября школьник в лицее №2 пил пиво с содержанием спирта 5,5%.

На судебное заседание мать ребенка не пришла, поэтому дело рассмотрели в ее отсутствие.

Что решил суд

Луцкий горрайонный суд оштрафовал женщину. На нее составили протокол о совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 184 КУоАП. Речь идет об уклонении от выполнения родительских обязанностей, включающих заботу о здоровье, физическом и моральном развитии ребенка.

Напомним, в Киеве мужчина ограбил двух школьников. Его приговорили к семи годам и месяцу лишения свободы.

Ранее в суд направили обвинительный акт в отношении жителя Полтавщины, который совершил насилие над детьми.

алкоголь дети штраф Луцк судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации