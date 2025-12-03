Мужчина 13 лет назад совершил насилие над двумя малолетними — предстанет перед судом

Девочка-подросток плачет. Фото иллюстративное: freepik.com

В 2012 году житель Полтавского района изнасиловал двух малолетних. За содеянное он предстанет перед судом.

Об этом 21 ноября сообщили в Полтавской областной прокуратуре.

Детали дела

К правоохранителям недавно обратилась жительница Полтавы. Девушка сообщила, что 13 лет назад, когда ей было всего 12 лет, пережила изнасилование. Сексуальное насилие над малолетней совершил знакомый.

Во время досудебного расследования выяснилось, что этот же мужчина насиловал и сестру заявительницы. Второй потерпевшей на момент насилия было всего десять лет.

Какое наказание грозит насильнику

Фигуранту продлили меру пресечения — он остается под стражей. За изнасилование малолетних ему грозит от восьми до 15 лет заключения. Обвинительный акт направили в суд.

