Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мужчина совершал сексуальное насилие над детьми — будут судить

Мужчина совершал сексуальное насилие над детьми — будут судить

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 00:33
Мужчина 13 лет назад совершил насилие над двумя малолетними — предстанет перед судом
Девочка-подросток плачет. Фото иллюстративное: freepik.com

В 2012 году житель Полтавского района изнасиловал двух малолетних. За содеянное он предстанет перед судом.

Об этом 21 ноября сообщили в Полтавской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

К правоохранителям недавно обратилась жительница Полтавы. Девушка сообщила, что 13 лет назад, когда ей было всего 12 лет, пережила изнасилование. Сексуальное насилие над малолетней совершил знакомый.

Во время досудебного расследования выяснилось, что этот же мужчина насиловал и сестру заявительницы. Второй потерпевшей на момент насилия было всего десять лет.

Какое наказание грозит насильнику

Фигуранту продлили меру пресечения — он остается под стражей. За изнасилование малолетних ему грозит от восьми до 15 лет заключения. Обвинительный акт направили в суд.

Напомним, житель Житомирщины убил своего сына. За совершенное он проведет в тюрьме десять лет.

Также мы сообщали о приговоре мужчине, который бил и оскорблял свою жену. В течение двух лет нарушитель будет находиться в тюрьме.

суд дети правосудие изнасилование насилие судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации