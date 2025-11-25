Мужчина совершал домашнее насилие над женой — какое наказание избрал для него суд

Женщина закрывает лицо руками, мужчина сжимает кулак. Фото иллюстративное: lexinform.com

Житель села Литовеж Владимирского района Волынской области систематически избивал и оскорблял жену. За содеянное он будет сидеть в тюрьме.

Об этом 21 ноября сообщили в Волынской областной прокуратуре.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, 49-летний фигурант совершал насилие над женой в присутствии двух детей. Суд запретил ему подходить к месту жительства потерпевшей ближе, чем на сто метров, и контактировать с ней. Несмотря на запрет, мужчина не прекратил насилия, унижал женщину и угрожал ей расправой. О нарушениях пострадавшая каждый раз сообщала правоохранителям. Обидчика даже заключали под домашний арест, но предотвратить новые преступления не удалось.

Решение суда

За домашнее насилие, нанесение жене легких травм и умышленное невыполнение ограничительного предписания злоумышленника приговорили к двум годам заключения. Пока приговор не вступит в законную силу, нарушитель будет находиться под стражей.

Напомним, на Львовщине 62-летний мужчина совершал насилие над бывшей женой и 24-летней дочерью. Ему назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Одесской области военнослужащий ударил женщину ножом в шею. Его оштрафовали.