Чоловік вчиняв домашнє насильство над дружиною — яке покарання обрав для нього суд

Жінка закриває обличчя руками, чоловік стискає кулак. Фото ілюстративне: lexinform.com

Житель села Литовеж Володимирського району Волинської області систематично бив і ображав дружину. За вчинене він сидітиме у в'язниці.

Про це 21 листопада повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, 49-річний фігурант вчиняв насильство над дружиною у присутності двох дітей. Суд заборонив йому підходити до місця проживання потерпілої ближче, ніж на сто метрів, і контактувати з нею. Попри заборону, чоловік не припинив насильства, принижував жінку та погрожував їй розправою. Про порушення постраждала щоразу повідомляла правоохоронцям. Кривдника навіть заключали під домашній арешт, але запобігти новим злочинам не вдалося.

Рішення суду

За домашнє насильство, завдання дружині легких травм і умисне невиконання обмежувального припису зловмисника засудили до двох років ув'язнення. Доки вирок не набуде законної сили, порушник перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, на Львівщині 62-річний чоловік вчиняв насильство над колишньою дружиною та 24-річною донькою. Йому призначили покарання у вигляді півтора року позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що на Одещині військовослужбовець ударив жінку ножем у шию. Його оштрафували.