Головна Новини дня Чоловік вчиняв сексуальне насильство над дітьми — судитимуть

Чоловік вчиняв сексуальне насильство над дітьми — судитимуть

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 00:33
Чоловік 13 років тому вчинив насильство над двома малолітніми — постане перед судом
Дівчинка-підліток плаче. Фото ілюстративне: freepik.com

У 2012 році житель Полтавського району зґвалтував двох малолітніх. За вчинене він постане перед судом.

Про це 21 листопада повідомили в Полтавській обласній прокуратурі

Читайте також:

Деталі справи 

До правоохоронців нещодавно звернулася жителька Полтави. Дівчина повідомила, що 13 років тому, коли їй було лише 12 років, пережила зґвалтування. Сексуальне насильство над малолітньою скоїв знайомий.

Під час досудового розслідування з'ясувалося, що цей же чоловік ґвалтував і сестру заявниці. Другій потерпілій на момент насильства було лише десять років. 

Яке покарання загрожує ґвалтівнику 

Фігуранту продовжили запобіжний захід — він залишається під вартою. За зґвалтування малолітніх йому загрожує від восьми до 15 років ув'язнення. Обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, житель Житомирщини вбив свого сина. За вчинене він проведе у в'язниці десять років.

Також ми повідомляли про вирок чоловіку, який бив і ображав свою дружину. Упродовж двох років порушник перебуватиме у в'язниці.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
