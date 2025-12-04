Відео
Головна Новини дня У Луцьку школяр пив пиво в ліцеї — як суд покарав матір

У Луцьку школяр пив пиво в ліцеї — як суд покарав матір

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 10:29
У Луцьку школяр пив алкоголь в ліцеї — судили матір
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Луцьку школяр пив алкогольний напій у ліцеї. Внаслідок цього відбулося судове засідання, під час якого покарали його матір.

Про це йдеться у рішенні суду, передають "Волинські новини".

Деталі справи

У постанові суду йдеться, що 12 вересня школяр в ліцеї №2 пив пиво із вмістом спирту 5,5%.

На судове засідання матір дитини не прийшла, тому справу розглянули за її відсутності.

Що вирішив суд

Луцький міськрайонний суд оштрафував жінку. На неї склали протокол про скоєння адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 184 КУпАП. Йдеться про ухилення від виконання батьківських обов’язків, що включають турботу про здоров’я, фізичний та моральний розвиток дитини.

Нагадаємо, у Києві чоловік пограбував двох школярів. Його засудили до семи років і місяця позбавлення волі.

Раніше до суду скерували обвинувальний акт щодо жителя Полтавщини, який вчинив насильство над дітьми.

алкоголь діти штраф Луцьк судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
