Житель Черкасской области продавал фальсифицированный алкоголь — как его наказал суд

Житель Черкасского района торговал поддельными водкой и коньяком. Его оштрафовали.

Об этом 22 ноября сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

Детали дела

В период с 11 декабря 2023 года до 14 мая текущего года фигурант незаконно приобрел, транспортировал и продавал около 14 тысяч 800 пластиковых пятилитровых емкостей "водки" и "алкоголя". Оптовый сбыт он наладил в Каневе. В общей сложности успел заработать четыре тысячи 277 гривен.

Еще пятеро жителей Канева сбывали поддельный алкоголь в розницу — приговоры, которые вынесли этим нарушителям, уже вступили в законную силу.

Во время обысков правоохранители изъяли две тысячи 947 литров фальсифицированной продукции в бутылках объемом 0,5 литра, литр и пять литров.

Решение суда

За совершенное нарушитель должен уплатить 170 тысяч гривен штрафа. Его залог в размере 181 тысячи гривен конфисковали и перечислили на специальный счет для поддержки ВСУ. На данный момент приговор еще можно обжаловать, подав апелляцию. Когда же он вступит в законную силу, поддельную алкогольную продукцию уничтожат.

