Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мужчина торговал поддельным алкоголем — что решил суд

Мужчина торговал поддельным алкоголем — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 00:33
обновлено: 12:06
Житель Черкасской области продавал фальсифицированный алкоголь — как его наказал суд
Бутылки с алкоголем. Фото иллюстративное: agronews.com

Житель Черкасского района торговал поддельными водкой и коньяком. Его оштрафовали.

Об этом 22 ноября сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

В период с 11 декабря 2023 года до 14 мая текущего года фигурант незаконно приобрел, транспортировал и продавал около 14 тысяч 800 пластиковых пятилитровых емкостей "водки" и "алкоголя". Оптовый сбыт он наладил в Каневе. В общей сложности успел заработать четыре тысячи 277 гривен.

Еще пятеро жителей Канева сбывали поддельный алкоголь в розницу — приговоры, которые вынесли этим нарушителям, уже вступили в законную силу.

Во время обысков правоохранители изъяли две тысячи 947 литров фальсифицированной продукции в бутылках объемом 0,5 литра, литр и пять литров.

Решение суда

За совершенное нарушитель должен уплатить 170 тысяч гривен штрафа. Его залог в размере 181 тысячи гривен конфисковали и перечислили на специальный счет для поддержки ВСУ. На данный момент приговор еще можно обжаловать, подав апелляцию. Когда же он вступит в законную силу, поддельную алкогольную продукцию уничтожат.

Напомним, в Крыму пятеро судей перешли на сторону оккупантов. Их заочно приговорили к 13 годам лишения свободы и конфискации имущества.

Также мы сообщали, что в Одесской области военнослужащий проник в частное домовладение, потому что хотел отдохнуть. Его обязали к уплате штрафа.

алкоголь суд подделки судебные решения водка фальсификат
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации