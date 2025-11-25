Житель Черкащини продавав фальсифікований алкоголь — як його покарав суд

Пляшки з алкоголем. Фото ілюстративне: agronews.com

Житель Черкаського району торгував підробленими горілкою та коньяком. Його оштрафували.

Про це 22 листопада повідомили в Черкаській обласній прокуратурі.

Деталі справи

У період від 11 грудня 2023 року до 14 травня поточного року фігурант незаконно придбав, транспортував і продавав близько 14 тисяч 800 пластикових п'ятилітрових ємностей "горілки" та "алкоголю". Оптовий збут він налагодив у Каневі. Загалом встиг заробити чотири тисячі 277 гривень.

Ще п'ятеро жителів Канева збували підроблений алкоголь у роздріб — вироки, які винесли цим порушникам, уже набули законної сили.

Під час обшуків правоохоронці вилучили дві тисячі 947 літрів фальсифікованої продукції у пляшках об'ємом 0,5 літра, літр і п'ять літрів.

Рішення суду

За вчинене порушник має сплатити 170 тисяч гривень штрафу. Його заставу в розмірі 181 тисячу гривень конфіскували та перерахували на спеціальний рахунок для підтримки ЗСУ. Наразі вирок ще можна оскаржити, подавши апеляцію. Коли ж він набуде законної сили, підроблену алкогольну продукцію знищать.

Нагадаємо, у Криму п'ятеро суддів перейшли на бік окупантів. Їх заочно засудили до 13 років позбавлення волі та конфіскації майна.

Також ми повідомляли, що на Одещині військовослужбовець проник до приватного домоволодіння, тому що хотів відпочити. Його зобов'язали до сплати штрафу.