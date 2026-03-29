Rheinmetall підтримав Україну після скандальних слів гендиректора

Німецький оборонний концерн Rheinmetall.

Після заяви гендиректора Арміна Паппергера про українських виробників зброї у Rheinmetall зробили заяву. На офіційній сторінці компанії опублікували слова підтримки Україні. Крім того, визнали ефективність українських інновацій.

У Rheinmetall висловилися щодо українських інновацій

Як зазначили у компанії, Rheinmetall з "найвищою повагою" ставиться до тих зусиль, яких докладає український народ у боротьбі з росіянами. У заяві наголосили, що вже понад чотири роки для захисту України "кожна жінка та чоловік роблять неоціненний внесок".

Повідомлення компанії Rheinmetall.

"Особлива заслуга України полягає в тому, що вона бореться дуже ефективно навіть з обмеженими ресурсами. Інноваційна сила та бойовий дух українського народу є для нас натхненням. Ми вдячні за можливість підтримати Україну ресурсами, які є в нашому розпорядженні", — зазначили у заяві.

Що передувало

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер зробив заяву щодо України. Він назвав українських виробників "домогосподарками з 3D-принтером". Крім того, Паппергер зазначив, що Україна нібито не створює інновацій щодо виробництва зброї.

Читайте також:

На заяву гендиректора Rheinmetall відреагували українські виробники. Як заявив журналіст Саймон Шустер, у відповідь на слова Паппергера, представники компанії Skyfall наголосили, що ефективність розробок була доведена на фронті. Крім того, виробники безпілотників зазначили, що зараз настала ера "домогосподарок", якщо дрони українського виробництва приносять такий результат.

Водночас раніше глава держави Володимир Зеленський заявив, що Україна спільно з чотирма іншими країнами виробляє безпілотники. Йдеться про Німеччину, Британію, Данію та Нідерланди. Київ також почав роботу у цьому питанні з іншими країнами.