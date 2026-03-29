Rheinmetall поддержал Украину после скандальных слов гендиректора

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall.

После заявления гендиректора Армина Паппергера об украинских производителях оружия в Rheinmetall сделали заявление. На официальной странице компании опубликовали слова поддержки Украине. Кроме того, признали эффективность украинских инноваций.

В Rheinmetall высказались относительно украинских инноваций

Как отметили в компании, Rheinmetall с "высочайшим уважением" относится к тем усилиям, которые прилагает украинский народ в борьбе с россиянами. В заявлении отметили, что уже более четырех лет для защиты Украины "каждая женщина и мужчина делают неоценимый вклад".

"Особая заслуга Украины заключается в том, что она борется очень эффективно даже с ограниченными ресурсами. Инновационная сила и боевой дух украинского народа являются для нас вдохновением. Мы благодарны за возможность поддержать Украину ресурсами, которые есть в нашем распоряжении", — отметили в заявлении.

Что предшествовало

Как сообщали Новини.LIVE, ранее генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сделал заявление относительно Украины. Он назвал украинских производителей "домохозяйками с 3D-принтером". Кроме того, Паппергер отметил, что Украина якобы не создает инноваций по производству оружия.

На заявление гендиректора Rheinmetall отреагировали украинские производители. Как заявил журналист Саймон Шустер, в ответ на слова Паппергера, представители компании Skyfall подчеркнули, что эффективность разработок была доказана на фронте. Кроме того, производители беспилотников отметили, что сейчас наступила эра "домохозяек", если дроны украинского производства приносят такой результат.

В то же время ранее глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина совместно с четырьмя другими странами производит беспилотники. Речь идет о Германии, Великобритании, Дании и Нидерландах. Киев также начал работу в этом вопросе с другими странами.