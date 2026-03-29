Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Rheinmetall признали инновации Украины в обороне от РФ

Ua ru
Дата публикации 29 марта 2026 20:40
Rheinmetall поддержал Украину после скандальных слов гендиректора
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall. Фото: The Associated Press

После заявления гендиректора Армина Паппергера об украинских производителях оружия в Rheinmetall сделали заявление. На официальной странице компании опубликовали слова поддержки Украине. Кроме того, признали эффективность украинских инноваций.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Rheinmetall.

В Rheinmetall высказались относительно украинских инноваций

Как отметили в компании, Rheinmetall с "высочайшим уважением" относится к тем усилиям, которые прилагает украинский народ в борьбе с россиянами. В заявлении отметили, что уже более четырех лет для защиты Украины "каждая женщина и мужчина делают неоценимый вклад".

У Rheinmetall заявили, що захоплюються українцями та визнали ефективність інновацій
Сообщение компании Rheinmetall. Фото: скриншот

"Особая заслуга Украины заключается в том, что она борется очень эффективно даже с ограниченными ресурсами. Инновационная сила и боевой дух украинского народа являются для нас вдохновением. Мы благодарны за возможность поддержать Украину ресурсами, которые есть в нашем распоряжении", — отметили в заявлении.

Что предшествовало

Как сообщали Новини.LIVE, ранее генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сделал заявление относительно Украины. Он назвал украинских производителей "домохозяйками с 3D-принтером". Кроме того, Паппергер отметил, что Украина якобы не создает инноваций по производству оружия.

Читайте также:

На заявление гендиректора Rheinmetall отреагировали украинские производители. Как заявил журналист Саймон Шустер, в ответ на слова Паппергера, представители компании Skyfall подчеркнули, что эффективность разработок была доказана на фронте. Кроме того, производители беспилотников отметили, что сейчас наступила эра "домохозяек", если дроны украинского производства приносят такой результат.

В то же время ранее глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина совместно с четырьмя другими странами производит беспилотники. Речь идет о Германии, Великобритании, Дании и Нидерландах. Киев также начал работу в этом вопросе с другими странами.

Ваша пробная версия Premium закончилась

скандал Rheinmetall производство оружия
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации