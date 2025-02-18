У РФ назвали представника США на переговорах щодо України

У РФ сказали, хто представлятиме США у переговорах щодо України
Делегації Сполучених Штатів Америки та Росії у вівторок, 18 лютого, зустрілися у Саудівській Аравії. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що США обрали Кіта Келлога представником на переговорах щодо України.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Переговори про завершення війни
За даними росЗМІ, парламентар Ушаков повідомив, що США обрали Келлога своїм представником на переговорах із Росією щодо України.
Водночас на сьогоднішній зустрічі в Саудівській Аравії Келлог не був присутній, він перебував у Варшаві з робочим візитом.
Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що Росія незабаром також оголосить, хто представлятиме її у переговорах.
"Переговорну групу буде сформовано щодо України. Цілком імовірно, що в нас буде свій спецпредставник. Хто ним стане, це ще питання", — сказав він.
Нагадаємо, Ушаков повідомив, що під час 4,5-годинних перемовин Росії та США "було порушено українську проблематику". За його словами, команди перемовників сторін розпочнуть контакти з Україною "свого часу".
А Президент України Володимир Зеленський припустив, що зараз відбуваються "якісь перемовини з таким самим настроєм", як були російські ультиматуми на початку повномасштабного вторгнення.
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