У РФ назвали представника США на переговорах щодо України

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: Reuters

Делегації Сполучених Штатів Америки та Росії у вівторок, 18 лютого, зустрілися у Саудівській Аравії. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що США обрали Кіта Келлога представником на переговорах щодо України.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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За даними росЗМІ, парламентар Ушаков повідомив, що США обрали Келлога своїм представником на переговорах із Росією щодо України.

Водночас на сьогоднішній зустрічі в Саудівській Аравії Келлог не був присутній, він перебував у Варшаві з робочим візитом.

Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що Росія незабаром також оголосить, хто представлятиме її у переговорах.

"Переговорну групу буде сформовано щодо України. Цілком імовірно, що в нас буде свій спецпредставник. Хто ним стане, це ще питання", — сказав він.

Нагадаємо, Ушаков повідомив, що під час 4,5-годинних перемовин Росії та США "було порушено українську проблематику". За його словами, команди перемовників сторін розпочнуть контакти з Україною "свого часу".

А Президент України Володимир Зеленський припустив, що зараз відбуваються "якісь перемовини з таким самим настроєм", як були російські ультиматуми на початку повномасштабного вторгнення.