В РФ назвали представителя США на переговорах по Украине

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Reuters

Делегации Соединенных Штатов Америки и России во вторник, 18 февраля, встретились в Саудовской Аравии. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что США выбрали Кита Келлога представителем на переговорах по Украине.

Об этом пишут российские СМИ.

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По данным росСМИ, парламентарий Ушаков сообщил, что США избрали Келлога своим представителем на переговорах с Россией по Украине.

В то же время на сегодняшней встрече в Саудовской Аравии Келлог не присутствовал, он находился в Варшаве с рабочим визитом.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия вскоре также объявит, кто будет представлять ее в переговорах.

"Переговорная группа будет сформирована по Украине. Вполне вероятно, что у нас будет свой спецпредставитель. Кто им станет, это еще вопрос", — сказал он.

Напомним, Ушаков сообщил, что во время 4,5-часовых переговоров России и США "была затронута украинская проблематика". По его словам, команды переговорщиков сторон начнут контакты с Украиной "в свое время".

А Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что сейчас происходят "какие-то переговоры с таким же настроением", как были российские ультиматумы в начале полномасштабного вторжения.