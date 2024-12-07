У російській столиці Адигеї лунали вибухи біля аеродрому

У РФ скаржаться на вибухи у столиці Адигеї біля аеродрому — відео
У ніч проти 7 грудня в столиці російської Адигеї Майкопі пролунали кілька потужних вибухів. Жителі зазначають, що звук ішов від району місцевого аеродрому.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
У столиці російської Адигеї пролунали потужні вибухи
У ніч проти 7 грудня у Майкопі, столиці Республіки Адигея, яка входить до складу РФ, пролунало кілька потужних вибухів.
За словами місцевих жителів, вибухи були чутні в районі аеродрому, а також було помічено стовп диму в небі.
За попередніми даними, безпілотники намагалися атакувати місцевий аеродром, у Майкопі працювало ППО. Офіційних підтверджень інформації наразі немає.
Нагадаємо, у ніч проти 4 грудня у російській Рязані було чути звуки вибухів, які пролунали у районі біля місцевої авіабази.
Тієї ж ночі росіяни скаржилися на вибухи в Новоросійську. Влада попереджала, що населений пункт атакують безпілотники.
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