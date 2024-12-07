У російській столиці Адигеї лунали вибухи біля аеродрому

Дим після вибухів у Майкопі. Фото: росЗМІ

У ніч проти 7 грудня в столиці російської Адигеї Майкопі пролунали кілька потужних вибухів. Жителі зазначають, що звук ішов від району місцевого аеродрому.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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У столиці російської Адигеї пролунали потужні вибухи

У ніч проти 7 грудня у Майкопі, столиці Республіки Адигея, яка входить до складу РФ, пролунало кілька потужних вибухів.

За словами місцевих жителів, вибухи були чутні в районі аеродрому, а також було помічено стовп диму в небі.

За попередніми даними, безпілотники намагалися атакувати місцевий аеродром, у Майкопі працювало ППО. Офіційних підтверджень інформації наразі немає.

Нагадаємо, у ніч проти 4 грудня у російській Рязані було чути звуки вибухів, які пролунали у районі біля місцевої авіабази.

Тієї ж ночі росіяни скаржилися на вибухи в Новоросійську. Влада попереджала, що населений пункт атакують безпілотники.