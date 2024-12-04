Вибухи в Рязані 4 грудня у районі авіабази

У Рязані пролунали вибухи в районі авіабази
У ніч проти 4 грудня у російській Рязані було чути звуки вибухів. Вони пролунали районі біля місцевої авіабази.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на російські Telegram-канали.
Вибухи у Рязані 4 грудня
"Жителі Рязані повідомляють про вибухи в районі Дягілєво, де знаходиться авіабаза", — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що коментарів від офіційної влади досі не було.
Нагадаємо, що цієї ж ночі росіяни скаржилися на вибухи в Новоросійську. Влада попереджала, що населений пункт атакують безпілотники.
Також ми писали, що в ніч проти 25 листопада вибухи пролунали у Брянській області. Після цього стало відомо, що в районі одного з населених пунктів було знищено станцію радіолокації та дві пускові установки.
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