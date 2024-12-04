Вибухи в Рязані 4 грудня у районі авіабази

Вибухи у Рязані. Ілюстративне фото: SVTV NEWS

У ніч проти 4 грудня у російській Рязані було чути звуки вибухів. Вони пролунали районі біля місцевої авіабази.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на російські Telegram-канали.

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"Жителі Рязані повідомляють про вибухи в районі Дягілєво, де знаходиться авіабаза", — йдеться в повідомленні.

Інформація про вибухи Фото: скріншот

Зазначимо, що коментарів від офіційної влади досі не було.

Нагадаємо, що цієї ж ночі росіяни скаржилися на вибухи в Новоросійську. Влада попереджала, що населений пункт атакують безпілотники.

Також ми писали, що в ніч проти 25 листопада вибухи пролунали у Брянській області. Після цього стало відомо, що в районі одного з населених пунктів було знищено станцію радіолокації та дві пускові установки.