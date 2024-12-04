Взрывы в Рязани 4 декабря в районе аэродрома

В Рязани прозвучали взрывы в районе авиабазы
В ночь на 4 декабря в российской Рязани было слышно звуки взрывов. Они прозвучали в районе около местной авиабазы.
Об этом сообщает Новини.LIVE по со ссылкой российские Telegram-каналы.
Взрывы в Рязани 4 декабря
"Жители Рязани сообщают о взрывах в районе Дягилево, где находится авиабаза", — говорится с сообщении.
Отметим, что комментария от официальных властей до сих пор не было.
Напомним, что этой же ночью россияне жаловались на взрывы в Новороссийске. Власти предупреждали, что населенный пункт атакуют беспилотники.
Также мы писали, что в ночь на 25 ноября вЗрывы прогремели в Брянской области. После этого стало известно, что в районе одного из населенных пунктов была уничтожена радиолокационная станция и две пусковые установки.
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