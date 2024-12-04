Дроны атаковали Новороссийск 4 декабря — в городе слышны взрывы

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на среду 4 декабря в Новороссийске были слышны взрывы. Власти утверждают об атаке БпЛА и работе ПВО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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О звуках взрывов в городе местные жители писали около 3-э часов ночи. Тогда же глава города написал, что работают системы противовоздушной обороны.

Сообщение местных властей. Фото: Telegram ASTRA

"Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах", — написал глава города у себя в Telegram.

Как пишут россияне, спустя некоторые время на их телефоны пришло смс сообщение, в котором говорилось об атаке дронов.

"Внимание! Беспилотная опасность на территории МО город Новороссийск. Укройтесь в помешениях без окон, сохраняйте спокойствие", — говорится в сообщении.

Напомним, что 25 ноября в Курской области России тоже были мощные взрывы. Как стало известно, в районе населенного пункта Большое Жирово была уничтожена радиолокационная станция и две пусковые установки.

Также мы писали, что в ночь на 19 ноября в Брянской области прогремели громкие взрывы. Вскоре встало известно, что был атакован 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.