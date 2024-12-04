Дрони атакували Новоросійськ 4 грудня — у місті чути вибухи

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: із відкритих джерел

У ніч проти середи 4 грудня у Новоросійську було чути вибухи. Влада стверджує про атаку БпЛА і роботу ППО.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на російські Telegram-канали.

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Про звуки вибухів у місті місцеві жителі писали близько 3-ї години ночі. Тоді ж глава міста написав, що працюють системи протиповітряної оборони.

Повідомлення місцевої влади. Фото: Telegram ASTRA

"Всі служби приведені в стан бойової готовності. Прошу зберігати спокій, дотримуватись заходів безпеки, залишатися в безпечних місцях", — написав голова міста у себе в Telegram.

Як пишуть росіяни, через деякий час на їх телефони надійшло смс повідомлення, в якому йшлося про атаку дронів.

"Увага! Безпілотна небезпека на території МО місто Новоросійськ. Сховайтесь у помешканнях без вікон, зберігайте спокій", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 25 листопада у Курській області Росії теж були потужні вибухи. Як стало відомо, в районі населеного пункту Велике Жирове було знищено станцію радіолокації та дві пускові установки.

Також ми писали, що в ніч проти 19 листопада у Брянській області пролунали гучні вибухи. Незабаром стало відомо, що був атакований 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.