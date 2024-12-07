В российской столице Адыгеи раздавались взрывы у аэродрома

В РФ жалуются на взрывы в столице Адыгеи около аэродрома — видео
В ночь на 7 декабря в столице российской Адыгеи Майкопе прозвучало несколько мощных взрывов. Жители отмечают, что звук шел от района местного аэродрома.
Об этом сообщают местные паблики.
В столице российской Адыгеи раздались мощные взрывы
В ночь на 7 декабря в Майкопе, столице Республики Адыгея, которая входит в состав РФ, прозвучало несколько мощных взрывов.
По словам местных жителей, взрывы были слышны в районе аэродрома, а также был замечен столб дыма в небе.
По предварительным данным, беспилотники пытались атаковать местный аэродром, в Майкопе работало ПВО. Официальных подтверждений информации пока нет.
Напомним, в ночь на 4 декабря в российской Рязани были слышны звуки взрывов, которые раздались в районе возле местной авиабазы.
Той же ночью россияне жаловались на взрывы в Новороссийске. Власти предупреждали, что населенный пункт атакуют беспилотники.
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