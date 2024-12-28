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У РФ ще більше посилили контроль — тепер заборонили IP-телефонію

28 грудня 2024 11:53
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
В Росії заборонили IP-телефонію — що це значить і на кого вплине
Ілюстративне фото: pixnio.com
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Російська влада заборонила використовувати IP-телефонію для здійснення дзвінків на стаціонарні та мобільні номери всередині країни. Обмеження впроваджують на тлі зростання кількості підпалів та пошкоджень інфраструктури, нібито вчинених громадянами за інструкцією телефонних шахраїв.

Відповідну постанову оприлюднено на сайті уряду РФ.

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Як зазначається в документі, дозвіл на дзвінки через IP-телефонію виключено зі списку ліцензованих послуг зв’язку. Цей крок пояснюють боротьбою з телефонним шахрайством.

"Тепер цей вид телефонного шахрайства буде серйозно обмежений, оскільки буде унеможливлено приєднання мереж передачі даних до телефонних мереж зв'язку", — наголошується у постанові.

Заборона не поширюється на дзвінки між месенджерами. Водночас Роскомнагляд раніше цього тижня заявив про можливість повної заборони прийому дзвінків із-за кордону.

Обмеження запровадили через зростання кількості випадків підпалів та руйнувань інфраструктури, які, за словами російської влади, виконуються громадянами за вказівкою телефонних шахраїв. У Кремлі звинувачують у цьому українські спецслужби, тоді як Україна вказує на подібну діяльність російських спецслужб на її території.

Нагадаємо, нещодавно в Росії суттєво знизився трафік на відеохостингу YouTube. У Кремлі кажуть, що росіяни "здатні прожити" і відеоплатформи.

Також ми писали, що в Росії хочуть заборонити росіянам здійснювати дзвінки через месенджери. 

росіяни телефони технології заборона Росія обмеження

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