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Російський депутат заявив, що країна зможе обійтися без YouTube

25 грудня 2024 09:29
Анастасія Постоєнко - Редактор
Зниження трафіку YouTube у Росії — яка офіційна позиція влади
Застосунок YouTube на смартфоні. Фото: Pexels
Анастасія Постоєнко - Редактор

В Росії суттєво знизився трафік на відеохостингу YouTube. Тим часом голова комітету Держдуми Росії з інформаційної політики Сергій Боярський висловив упевненість, що росіяни "здатні прожити" без відеохостингу YouTube.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Боярський заявив, що росіяни не потребують зарубіжних сервісів, зокрема YouTube. За його словами, Захід намагається нав'язати ілюзію про незамінність таких платформ, але це не відповідає реальності: "Вони погано знають російський народ. Не дочекаються. Ми з цим упораємося".

Парламентарій також зауважив, що YouTube поширює контент, який порушує російське законодавство. Він підкреслив, що сервісу необхідно або видаляти заборонені матеріали, або втрачати значну частину російської аудиторії.

Боярський додав, що в Росії є альтернативи, які здатні замінити закордонний відеохостинг. Серед них він назвав платформи Rutube, "VK Відео" та онлайн-кінотеатри.

Загалом в Росії спостерігається зниження трафіку YouTube з 17 грудня. Станом на 23 грудня зафіксували, що використання платформи скоротилося до 8,9%.

Нагадаємо, в Росії також хочуть заборонити росіянам здійснювати дзвінки через месенджери. 

YouTube росіяни пропаганда Росія обмеження

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