Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Российский депутат заявил, что страна сможет обойтись без YouTube arrow

Российский депутат заявил, что страна сможет обойтись без YouTube

25 декабря 2024 09:29
Анастасия Постоенко - Редактор
Снижение трафика YouTube в России — какова официальная позиция властей
Приложение YouTube на смартфоне.
Анастасия Постоенко - Редактор

В России существенно снизился трафик на видеохостинге YouTube. Тем временем глава комитета Госдумы России по информационной политике Сергей Боярский выразил уверенность, что россияне "способны прожить" без видеохостинга YouTube.

Об этом сообщают РосСМИ.

Читайте также:

Россия готова к блокировке YouTube

Боярский заявил, что россияне не нуждаются в зарубежных сервисах, в частности YouTube. По его словам, Запад пытается навязать иллюзию о незаменимости таких платформ, но это не соответствует реальности: "Они плохо знают русский народ. Не дождутся. Мы с этим справимся".

Парламентарий также отметил, что YouTube распространяет контент, нарушающий российское законодательство. Он подчеркнул, что сервису необходимо либо удалять запрещенные материалы, либо терять значительную часть российской аудитории.

Боярский добавил, что у России есть альтернативы, которые способны заменить зарубежный видеохостинг. Среди них он назвал платформы Rutube, "VK Видео" и онлайн кинотеатры.

В целом в России наблюдается понижение трафика YouTube с 17 декабря. По состоянию на 23 декабря было зафиксировано, что использование платформы сократилось до 8,9%.

Напомним, в России также хотят запретить россиянам совершать звонки через мессенджеры.

YouTube россияне пропаганда Россия ограничения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:38 В Днепре погиб человек из-за российского обстрела

10:24 Кредитные долги — что будет, если не вернуть микрозайм

Text

10:24 Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

10:22 Отключение света в Киеве — в ДТЭК обновили график

10:18 Зеленский отреагировал на российский удар на Рождество

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:14 ФЛП не будут платить налог в декабре — Зеленский подписал закон

10:13 Пенсии для киевлян — будет ли повышение выплат с 1 января

10:07 Массовая атака РФ — в сети показали примерный маршрут ракет

09:59 На Одесчине будет новый индустриальный парк — где именно

09:58 Рождественская атака на Киевщину – последствия ночного удара

10:38 В Днепре погиб человек из-за российского обстрела

10:24 Кредитные долги — что будет, если не вернуть микрозайм

10:22 Отключение света в Киеве — в ДТЭК обновили график

10:18 Зеленский отреагировал на российский удар на Рождество

10:14 ФЛП не будут платить налог в декабре — Зеленский подписал закон

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:13 Пенсии для киевлян — будет ли повышение выплат с 1 января

10:07 Массовая атака РФ — в сети показали примерный маршрут ракет

09:59 На Одесчине будет новый индустриальный парк — где именно

09:58 Рождественская атака на Киевщину – последствия ночного удара

09:52 В Днепре раздался взрыв — какая угроза

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

Text

10:24 Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

Text

08:45 Атака на Кривой Рог и новый языковой закон — эфир Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

24 декабря 2024
Text

21:42 Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны — ответ нардепа

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевский объяснил, почему на Херсонщине до сих пор много детей

Text

13:38 Чмут объяснил, есть ли угроза наступления на восточные города

Text

13:00 Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:07 Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции

Text

10:52 Нардеп сказал, была ли утечка данных из госреестров от кибератаки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине