Снижение трафика YouTube в России — какова официальная позиция властей

Приложение YouTube на смартфоне.

В России существенно снизился трафик на видеохостинге YouTube. Тем временем глава комитета Госдумы России по информационной политике Сергей Боярский выразил уверенность, что россияне "способны прожить" без видеохостинга YouTube.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Боярский заявил, что россияне не нуждаются в зарубежных сервисах, в частности YouTube. По его словам, Запад пытается навязать иллюзию о незаменимости таких платформ, но это не соответствует реальности: "Они плохо знают русский народ. Не дождутся. Мы с этим справимся".

Парламентарий также отметил, что YouTube распространяет контент, нарушающий российское законодательство. Он подчеркнул, что сервису необходимо либо удалять запрещенные материалы, либо терять значительную часть российской аудитории.

Боярский добавил, что у России есть альтернативы, которые способны заменить зарубежный видеохостинг. Среди них он назвал платформы Rutube, "VK Видео" и онлайн кинотеатры.

В целом в России наблюдается понижение трафика YouTube с 17 декабря. По состоянию на 23 декабря было зафиксировано, что использование платформы сократилось до 8,9%.

Напомним, в России также хотят запретить россиянам совершать звонки через мессенджеры.