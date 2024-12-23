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YouTube в Росії недоступний для 80% користувачів — подробиці

23 грудня 2024 11:44
Ольга Антоновська - редактор
Блокування YouTube в Росії — доступ закрили для більшості користувачів
Відкритий додаток YouTube на телефоні. Фото: Telegrafi
Ольга Антоновська - редактор

Сьогодні більшість росіян не можуть скористатись YouTube. Фактично платформа заблокована.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на російські пабліки у понеділок, 23 грудня.

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Блокування YouTube в Росії

Наразі на платформу YouTube зайти не можуть 80% росіян. Перегляди становлять близько 20% нормального значення. Тобто фактично соцмережу заблокували в РФ.

Мешканці Москви кажуть, що YouTube працює тільки з використання платного VPN. З безкоштовними версіями працює всього хвилину.

Напередодні Роскомнагляд натякав на можливе блокування YouTube. Зазначали, що Роскомнагляд "бачить підстави" для вжиття заходів щодо цієї платформи. Однак офіційно інформації про блокування поки що не підтвердили.

Нагадаємо, на території Росії заблокували месенджер Viber. Користувачі тепер не можуть користуватись застосунком.

В роботі соцмереж компанії Meta стався масовий збій. Користувачі повідомляли про проблеми з Instagram, Facebook і WhatsApp і не тільки.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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