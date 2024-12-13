Блокування Viber в Росії - яка причина

Месенджер Viber. Фото: Viber

Месенджер Viber у п'ятницю, 13 грудня, став недоступним на території Росії. Його заблокували для російських користувачів.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Так, Роскомнадзор заблокував Viber через несплату штрафів протягом останніх двох років. Їх сума перевищила 1,8 мільйона рублів.

Раніше штрафи були виписані через нібито порушення вимог законодавства Росії до організаторів розповсюдження інформації, виконання яких необхідне для "запобігання загрозам використання месенджера в терористичних та екстремістських цілях, вербування громадян для їх здійснення, продажу наркотиків, а також у зв'язку з розміщенням протиправної інформації".

Раніше у компанії Viber пояснили, як відновити листування у месенджері.

Також ми писали, що на Хмельниччині адміністратор Viber-каналу інформував про роботу ТЦК та роздачу повісток у Полонській громаді. Суд визнав його винним та призначив покарання.