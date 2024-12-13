Блокировка Viber в России – какая причина

Мессенджер Viber. Фото: Viber

Мессенджер Viber в пятницу, 13 декабря, стал недоступным на территории России. Его заблокировали для российских пользователей.

Об этом пишут российские СМИ.

Читайте также:

Блокировка Viber в России

Так, Роскомнадзор заблокировал Viber из-за неуплаты штрафов за последние два года. Их сумма превысила 1,8 миллиона рублей.

Ранее штрафы были выписаны из-за якобы нарушения требований законодательства России к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для "предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их осуществления, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации".

Ранее в компании Viber объяснили, как возобновить переписку в мессенджере.

Также мы писали, что на Хмельниччине администратор Viber-канала информировал о работе ТЦК и раздаче повесток в Полонской громаде. Суд признал его виновным и назначил наказание.