Блокировка Viber в России – какая причина

В России заблокировали мессенджер Viber
Мессенджер Viber в пятницу, 13 декабря, стал недоступным на территории России. Его заблокировали для российских пользователей.
Об этом пишут российские СМИ.
Блокировка Viber в России
Так, Роскомнадзор заблокировал Viber из-за неуплаты штрафов за последние два года. Их сумма превысила 1,8 миллиона рублей.
Ранее штрафы были выписаны из-за якобы нарушения требований законодательства России к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для "предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их осуществления, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации".
Ранее в компании Viber объяснили, как возобновить переписку в мессенджере.
Также мы писали, что на Хмельниччине администратор Viber-канала информировал о работе ТЦК и раздаче повесток в Полонской громаде. Суд признал его виновным и назначил наказание.
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