Блокировка YouTube в России — доступ закрыли для большинства пользователей

Открытое приложение YouTube на телефоне. Фото: Telegrafi

Сегодня большинство россиян не могут воспользоваться YouTube. Практически платформа заблокирована.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на российские паблики в понедельник, 23 декабря.

Читайте также:

Блокировка YouTube в России

Сейчас на платформу YouTube зайти не могут 80% россиян. Просмотры составляют около 20% обычного значения. То есть фактически соцсеть заблокирована в РФ.

Жители Москвы говорят, что YouTube работает только при использовании платного VPN. С бесплатными версиями работает всего минуту.

Накануне Роскомнадзор намекал на возможную блокировку YouTube. Отмечали, что Роскомнадзор "видит основания" для принятия мер по этой платформе. Однако официально информацию о блокировке пока не подтвердили.

Напомним, на территории России заблокирован мессенджер Viber. Пользователи теперь не могут использовать приложение.

В работе соцсетей компании Meta произошел массовый сбой. Пользователи сообщали о проблемах с Instagram, Facebook и WhatsApp и не только.