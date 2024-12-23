Блокировка YouTube в России — доступ закрыли для большинства пользователей

YouTube в России недоступен для 80% пользователей — подробности
Сегодня большинство россиян не могут воспользоваться YouTube. Практически платформа заблокирована.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на российские паблики в понедельник, 23 декабря.
Блокировка YouTube в России
Сейчас на платформу YouTube зайти не могут 80% россиян. Просмотры составляют около 20% обычного значения. То есть фактически соцсеть заблокирована в РФ.
Жители Москвы говорят, что YouTube работает только при использовании платного VPN. С бесплатными версиями работает всего минуту.
Накануне Роскомнадзор намекал на возможную блокировку YouTube. Отмечали, что Роскомнадзор "видит основания" для принятия мер по этой платформе. Однако официально информацию о блокировке пока не подтвердили.
Напомним, на территории России заблокирован мессенджер Viber. Пользователи теперь не могут использовать приложение.
В работе соцсетей компании Meta произошел массовый сбой. Пользователи сообщали о проблемах с Instagram, Facebook и WhatsApp и не только.
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