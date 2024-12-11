Масштабний збій стався 11 грудня у низці додатків Meta

Людина за ноутбуком. Фото: Pexels

В роботі соцмереж компанії Meta стався масовий збій. Йдеться про додатки про Instagram, Facebook і WhatsApp і не тільки.

Про це повідомили користувачі соцмереж у середу, 11 грудня.

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Низка сайтів компанії Meta ввечері стала недоступна. Десятки тисяч користувачів повідомили про проблеми з Facebook, Instagram, WhatsApp та навіть Threads. Про проблему повідомили й на сервісі DownDetector.

Статистика роботи Instagram. Фото: скриншот

Водночас на офіційній сторінці компанії це ніяк не прокоментували. Такий збій в роботі Meta стається вже не вперше.

Нагадаємо, у роботі мобільного додатку Monobank стався збій. Користувачі повідомили про проблеми в роботі застосунку.

Масштабний збій стався у застосунку "Резерв+". Багато військовозобов'язаних отримали відстрочку "до завершення мобілізації".