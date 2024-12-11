Масштабный сбой произошел 11 декабря приложениях Meta

Масштабный сбой случился в ряде приложений Meta — что известно
В работе соцсетей компании Meta произошел массовый сбой. Речь идет о приложениях о Instagram, Facebook и WhatsApp и не только.
Об этом сообщили пользователи соцсетей в среду, 11 декабря.
Сбои в Instagram, Facebook и WhatsApp
Ряд сайтов компании Meta вечером стал недоступен. Десятки тысяч пользователей сообщили о проблемах с Facebook, Instagram, WhatsApp и даже Threads. О проблеме сообщили и на сервисе DownDetector.
В то же время на официальной странице компании это никак не прокомментировали. Такой сбой в работе Meta происходит уже не в первый раз.
Напомним, в работе мобильного приложения Monobank произошел сбой. Пользователи сообщили о проблемах работы приложения.
Масштабный сбой произошел в приложении "Резерв+". Многие военнообязанные получили отсрочку "до завершения мобилизации".
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