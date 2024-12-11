Масштабный сбой произошел 11 декабря приложениях Meta

Человек за ноутбуком. Фото: Pexels

В работе соцсетей компании Meta произошел массовый сбой. Речь идет о приложениях о Instagram, Facebook и WhatsApp и не только.

Об этом сообщили пользователи соцсетей в среду, 11 декабря.

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Сбои в Instagram, Facebook и WhatsApp

Ряд сайтов компании Meta вечером стал недоступен. Десятки тысяч пользователей сообщили о проблемах с Facebook, Instagram, WhatsApp и даже Threads. О проблеме сообщили и на сервисе DownDetector.

Статистика работы Instagram. Фото: скриншот

В то же время на официальной странице компании это никак не прокомментировали. Такой сбой в работе Meta происходит уже не в первый раз.

Напомним, в работе мобильного приложения Monobank произошел сбой. Пользователи сообщили о проблемах работы приложения.

Масштабный сбой произошел в приложении "Резерв+". Многие военнообязанные получили отсрочку "до завершения мобилизации".