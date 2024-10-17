У Резерв+ стався масштабний збій — тисячі призовників отримують "відстрочку"

У Резерв+ стався масштабний збій — тисячі призовників отримали "відстрочку"
В "Резерв+" фіксують масштабний збій. Багато військовозобов'язаних отримали відстрочку "до завершення мобілізації".
Ця інформація шириться у Telegram-каналах у четвер, 17 жовтня.
Збій у "Резерв+"
Користувачі повідомляють про масовий збій у застосунку "Резерв+". Військовозобов'язані отримують відстрочку з позначкою "до завершення мобілізації".
Складається враження, що невідомі зловмисники просто намагаються ввести українців в оману, запевнивши їх у відстрочці і таким чином змусити думати, що їм не потрібно ставати на облік та оновлювати дані.
Наразі розробники додатку ніяк цю ситуацію не коментують. Тривають профілактичні роботи задля усунення цієї несправності.
Нагадуємо, що в Україні працює застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, який містить військово-облікові дані та електронний військово-обліковий документ.
Також ми повідомляли, що робити, коли дані не виправляються через "Резерв+".
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