У Резерв+ стався масштабний збій — тисячі призовників отримують "відстрочку"

Застосунок "Резерв+" у смартфоні. Фото ілюстративне: Міноборони

В "Резерв+" фіксують масштабний збій. Багато військовозобов'язаних отримали відстрочку "до завершення мобілізації".

Ця інформація шириться у Telegram-каналах у четвер, 17 жовтня.

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Збій у "Резерв+"

Користувачі повідомляють про масовий збій у застосунку "Резерв+". Військовозобов'язані отримують відстрочку з позначкою "до завершення мобілізації".

Складається враження, що невідомі зловмисники просто намагаються ввести українців в оману, запевнивши їх у відстрочці і таким чином змусити думати, що їм не потрібно ставати на облік та оновлювати дані.

Наразі розробники додатку ніяк цю ситуацію не коментують. Тривають профілактичні роботи задля усунення цієї несправності.

Збій у "Резерв+". Фото: скриншот

Порушення у роботі "Резерв+". Фото: скриншот

Нагадуємо, що в Україні працює застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, який містить військово-облікові дані та електронний військово-обліковий документ.

Також ми повідомляли, що робити, коли дані не виправляються через "Резерв+".