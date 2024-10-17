У Резерв+ произошел масштабный сбой — тысячи призывников получают "отсрочку"

Применение Резерв+ в смартфоне. Фото иллюстративный: Минобороны.

В " Резерв+ " фиксируют масштабный сбой. Многие военнообязанные получили отсрочку "до завершения мобилизации".

Эта информация распространяется в Telegram-каналах в четверг, 17 октября.

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Сбой в "Резерв+"

Пользователи сообщают о массовом сбое в приложении "Резерв+". Военнообязанные получают отсрочку с отметкой "до завершения мобилизации".

Создается впечатление, что неизвестные злоумышленники просто пытаются ввести украинцев в заблуждение, заверив их в отсрочке и, таким образом, заставить думать, что им не нужно становиться на учет и обновлять данные.

Разработчики приложения никак эту ситуацию не комментируют. Продолжаются профилактические работы по устранению этой неисправности.

Сбой в Резерв+. Фото: скриншот

Нарушения в работе Резерв+. Фото: скриншот

Напоминаем, что в Украине работает приложение "Резерв+" для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, содержащее военно-учетные данные и электронный военно-учетный документ.

Также мы сообщали, что делать, когда данные не исправляются из-за "Резерв+".