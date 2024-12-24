Заборону на дзвінки в месенджерах хочуть запровадити в Росії

В Росії хочуть заборонити дзвінки в месенджерах — яка причина
У Росії можуть запровадити обмеження на дзвінки в месенджерах. Наразі це обговорюють Мінцифри РФ та Роскомнагляд.
Про це повідомляють російські ЗМІ у вівторок, 24 грудня.
Заборона дзвінків в месенджерах
Можливість обмеження дзвінків в месенджерах обговорюють нібито через дії шахраїв. Наразі розглядають два сценарії — блокування голосового трафіку тільки з-за кордону або ж повна заборона на голосові дзвінки в месенджерах.
У жовтні Роскомнагляд вже припускав можливість блокування дзвінків через месенджери. Тоді зазначили, що технологічно відомство може це робити, якщо будуть порушені вимоги російського законодавства. Натомість у Мінцифри заявили, що поки не "розробляють нормативні документи, що обмежують голосовий трафік у месенджерах".
Російський центр протидії кібершахрайству заявляв, що близько 70% шахрайських дзвінків у месенджерах надходять саме з-за кордону. Повідомляється, що наразі частка шахрайських дзвінків у месенджерах становить близько 40%, тоді як три роки тому цей показник не перевищував 1%.
Нагадаємо, для більшості росіян став недоступним YouTube. Фактично платформа заблокована.
Раніше на території Росії заблокували месенджер Viber. Користувачі тепер не можуть користуватись застосунком.
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