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В России хотят запретить звонки в мессенджерах — какая причина

24 декабря 2024 12:26
Ольга Антоновская - редактор
Запрет на звонки в мессенджерах хотят ввести в России
Телефон в руках. Фото: Freepik
Ольга Антоновская - редактор

В России могут быть введены ограничения на звонки в мессенджерах. Сейчас это обсуждают Минцифры РФ и Роскомнадзор.

Об этом сообщают российские СМИ во вторник, 24 декабря.

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Возможность ограничения звонков в мессенджерах обсуждается якобы из-за действий мошенников. Сейчас рассматривают два сценария — блокирование голосового трафика только из-за границы или же полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах.

В октябре Роскомнадзор уже предполагал возможность блокировки звонков через мессенджеры. Тогда отметили, что технологически ведомство может это делать, если будут затронуты требования российского законодательства. В Минцифре заявили, что пока не "разрабатывают нормативные документы, ограничивающие голосовой трафик в мессенджерах".

Российский центр противодействия кибермошенничеству заявлял, что около 70% мошеннических звонков в мессенджерах поступают именно из-за границы. Сообщается, что в настоящее время доля мошеннических звонков в мессенджерах составляет около 40%, в то время как три года назад этот показатель не превышал 1%.

Напомним, для большинства россиян стал недоступен YouTube. Практически платформа заблокирована.

Ранее на территории России заблокирован мессенджер Viber. Пользователи теперь не могут использовать приложение.

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