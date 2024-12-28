В России запретили IP-телефонию — что это значит и на кого повлияет

Иллюстративное фото: pixnio.com

Российские власти запретили использовать IP-телефонию для совершения звонков на стационарные и мобильные номера внутри страны. Ограничения внедряются на фоне роста количества поджогов и повреждений инфраструктуры, якобы совершенных гражданами по инструкции телефонных мошенников.

Соответствующее постановление обнародовано на сайте правительства РФ.

Читайте также:

Новые запреты для россиян

Как отмечается в документе, разрешение на звонки по IP-телефонии исключено из списка лицензированных услуг связи. Этот шаг объясняют борьбой с телефонным мошенничеством.

"Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен, поскольку будет исключено присоединение сетей передачи данных к телефонным сетям связи", — отмечается в постановлении.

Запрет не распространяется на звонки между мессенджерами. В то же время Роскомнадзор ранее заявил о возможности полного запрета на прием звонков из-за границы.

Ограничения ввели из-за роста количества случаев поджогов и разрушений инфраструктуры, которые, по словам российских властей, выполняются гражданами по указанию телефонных мошенников. В Кремле обвиняют в этом украинские спецслужбы, в то время как Украина указывает на подобную деятельность российских спецслужб на ее территории.

Напомним, недавно в России существенно снизился трафик на видеохостинге YouTube. В Кремле говорят, что россияне способны прожить и видеоплатформы.

Также мы писали, что в России хотят запретить россиянам совершать звонки через мессенджеры.