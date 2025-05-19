Вік керівництва РФ вищий за середню тривалість життя в країні

Володимир Путін та Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ

Більшість осіб, які очолюють Росію, є значно старшими за більшість дорослого населення країни. Британська розвідка припускає, що російський диктатор Володимир Путін прагне утримувати на ключових посадах своїх союзників.

Про це йдеться у звіті міноборони Британії у понеділок, 19 травня.

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Вік вищого керівництва Росії

Секретар Ради безпеки Росії і колишній міністр оборони Сергій Шойгу продовжив свій військовий контракт ще на п'ять років, до 2030 року. Тоді йому виповниться 75 років. У звіті йдеться, що він пропустив парад на 9 травня у Москві через стан здоров'я.

Аналітики зазначили, що Росія все більше нагадує геронтократію — форма правління держави, в якій вище керівництво значно старше за більшість дорослого населення. Вищі посадовці, включно з Путіним, мають вік, наближений чи вищий за середню тривалість життя чоловіків у Росії у 2023 році — 68 років.

"Путін, найімовірніше, прагне зберегти на владних посадах близьких союзників, щоб краще забезпечити стабільність режиму, а також власну виживаність", — йдеться у матеріалі.

Водночас призначення відбуваються на основі лояльності до Путіна, а не через заслуги. Це, ймовірно, викликає незадоволення і розчарування серед молодого покоління потенційних лідерів. Також це суттєво підриває ефективність і результативність управлінських рішень.

Звіт британської розвідки

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент попередив, що США та ЄС готові посилити санкції проти РФ у разі відмови від переговорів з Україною.

Також сьогодні президент США Дональд Трамп зателефонує Путіну, аби обговорити завершення війни Росії проти України.