Возраст руководства РФ выше средней продолжительности жизни в стране

Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: росСМИ

Большинство лиц, возглавляющих Россию, значительно старше большинства взрослого населения страны. Британская разведка предполагает, что российский диктатор Владимир Путин стремится удерживать на ключевых должностях своих союзников.

Об этом говорится в отчете минобороны Великобритании в понедельник, 19 мая.

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Возраст высшего руководства России

Секретарь Совета безопасности России и бывший министр обороны Сергей Шойгу продлил свой военный контракт еще на пять лет, до 2030 года. Тогда ему исполнится 75 лет. В отчете говорится, что он пропустил парад на 9 мая в Москве по состоянию здоровья.

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Аналитики отметили, что Россия все больше напоминает геронтократию — форма правления государства, в которой высшее руководство значительно старше большинства взрослого населения. Высшие должностные лица, включая Путина, имеют возраст, приближенный или выше средней продолжительности жизни мужчин в России в 2023 году — 68 лет.

"Путин, скорее всего, стремится сохранить на властных должностях близких союзников, чтобы лучше обеспечить стабильность режима, а также собственную выживаемость", — говорится в материале.

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В то же время назначения происходят на основе лояльности к Путину, а не из-за заслуг. Это, вероятно, вызывает недовольство и разочарование среди молодого поколения потенциальных лидеров. Также это существенно подрывает эффективность и результативность управленческих решений.

Отчет британской разведки

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что США и ЕС готовы усилить санкции против РФ в случае отказа от переговоров с Украиной.

Также сегодня президент США Дональд Трамп позвонит Путину, чтобы обсудить завершение войны России против Украины.