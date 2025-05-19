Кремль не готує росіян до завершення війни в Україні

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Кремль не готує росіян до укладення мирної угоди в найближчому майбутньому. Таким чином, окупанти та суспільство не очікують швидкого закінчення війни в Україні.

Про це повідомляє Інститут закінчення війни (ISW).

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Росіяни готові до продовження війни

Інформація про готовність окупантів та суспільства воювати до досягнення початкових цілей Кремля свідчить про ефективність його багаторічної пропаганди, що виправдовує затяжну війну.

Нещодавно The New York Times повідомляло, що інтерв'ю з 11 російськими солдатами показало, що деякі з них виступають проти безумовного припинення вогню. За словами загарбників, РФ повинна продовжувати воювати, доки їх армія не захопить всю територію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, окупанти закликають не пропонувати жодних поступок Україні або Заходу.

А неопубліковане опитування, проведене в середині квітня 2025 року незалежною російською опозиційною соціологічною організацією, показало, що половина респондентів не підтримає мирну угоду, яка не відповідає початковим воєнним цілям диктора РФ Путіна.

"За оцінками ISW, Кремль не готував російський інформаційний простір до укладення мирної угоди в найближчому майбутньому, а російські сили і суспільство не очікують швидкого закінчення війни. Кремль докладає цілеспрямованих зусиль, щоб виправдати цілі війни Путіна як екзистенційні для російської держави і заручитися підтримкою суспільства щодо затягування війни доти, поки Росія не досягне цих цілей", — зазначають аналітики.

В ISW кажуть, що чиновники Кремля все частіше публічно заявляють, що Росія готова продовжувати воювати доти, доки Україна не прийме російські вимоги.

Нагадаємо, Кремль свідомо затягує переговори, не виявляючи готовності до компромісів і продовжуючи курс на ведення війни.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Путін відкинув мирний план, який склали США разом з Україною та Європою.