Кремль не готовит россиян к завершению войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Кремль не готовит россиян к заключению мирного соглашения в ближайшем будущем. Таким образом, оккупанты и общество не ожидают скорого окончания войны в Украине.

Об этом сообщает Институт окончания войны (ISW).

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Информация о готовности оккупантов и общества воевать до достижения первоначальных целей Кремля свидетельствует об эффективности его многолетней пропаганды, оправдывающей затяжную войну.

Недавно The New York Times сообщало, что интервью с 11 российскими солдатами показало, что некоторые из них выступают против безусловного прекращения огня. По словам захватчиков, РФ должна продолжать воевать, пока их армия не захватит всю территорию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, оккупанты призывают не предлагать никаких уступок Украине или Западу.

А неопубликованный опрос, проведенный в середине апреля 2025 года независимой российской оппозиционной социологической организацией, показал, что половина респондентов не поддержат мирное соглашение, которое не соответствует изначальным военным целям диктора РФ Путина.

"По оценкам ISW, Кремль не готовил российское информационное пространство к заключению мирного соглашения в ближайшем будущем, а российские силы и общество не ожидают скорого окончания войны. Кремль прилагает целенаправленные усилия, чтобы оправдать цели войны Путина как экзистенциальные для российского государства и заручиться поддержкой общества по затягиванию войны до тех пор, пока Россия не достигнет этих целей", — отмечают аналитики.

В ISW говорят, что чиновники Кремля все чаще публично заявляют, что Россия готова продолжать воевать до тех пор, пока Украина не примет российские требования.

Напомним, Кремль сознательно затягивает переговоры, не проявляя готовности к компромиссам и продолжая курс на ведение войны.

Ранее СМИ сообщали, что Путин отверг мирный план, который составили США вместе с Украиной и Европой.